15 октября прошла первая сессия Совета депутатов г. Татарска 5-го созыва, носившая учредительный характер.

Участие в сессии приняли все избранные 17-19 сентября депутаты числом 21 человек. Это депутаты избранные по одномандатным округам: Людмила Анатольевна Лиховец, Татьяна Викторовна Баранова, Сергей Викторович Демьяненко, Александр Николаевич Козлов, Наталья Юрьевна Говорова, Анатолий Владимирович Пикалин, Сергей Владимирович Степанов, Ринат Рахимзянович Сабитов, Евгений Анатольевич Алексеев и Евгений Викторович Чуваев. По партийным спискам в Совет прошли: Марина Николаевна Вальтер, Александр Михайлович Цмыков (ЛДПР), Станислав Сергеевич Тулупов («Партия пенсионеров – За социальную справедливость»), Анатолий Владимирович Асеев («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), Алина Викторовна Нефедова, Александр Геннадьевич Мартыненко, Алексей Викторович Полещук, Ольга Валерьевна Нагайцева («Едина Россия»), Илья Анатольевич Савин, Анна Михайловна Агеева, Александр Григорьевич Воронин (КПРФ).

Руководил работой сессии глава города Алексей Сиволапенко. Присутствовали: депутат Заксобрания области Игорь Умербаев, глава Татарского района Юрий Вязов, председатель Совета депутатов района Вадим Носков, межрайонный прокурор Илья Черкас.

Депутаты избрали из своего числа председателя. «Единая Россия» выдвинула Татьяну Баранову, КПРФ – Илью Савина.

Путем тайного голосования председателем Совета была избрана Т.В. Баранова.

Заместителем председателя по предложению Татьяны Викторовны был избран Александр Козлов.

Председателя Совета депутатов 4-го созыва С.С. Серова новый председатель освободила от должности. Значки и удостоверения депутаты получат позже.