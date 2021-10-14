В Новосибирской области транспортной полицией раскрыта кража почти пол тонны чугуна.

Сотрудниками отделения по борьбе с преступными посягательствами на перевозимые грузы линейного отдела МВД России на станции Барабинск в ходе отработки оперативной информации о факте хищения металла из полувагона на станции Тебисская установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления, а также установили местонахождение похищенного чугуна.

Транспортными полицейскими установлено, что накануне работниками железной дороги на станции Тебисская была обнаружена техническая неисправность одного из полувагонов, находящихся в составе грузового поезда. В связи с поломкой, данный полувагон был отцеплен от состава и поставлен на шестой тупиковый железнодорожный путь для последующей отправки в ремонт.

Через некоторое время, 35-летний, ранее не судимый безработный житель поселка Рождественка Чановского района Новосибирской области, направляясь в лес за грибами на личном автомобиле вдоль станции Тебисская, увидел одиноко стоящий в тупике железнодорожный вагон. Местный житель остановился, влез на вагон для проверки содержимого. Увидев металл в слитках, мужчина решил его похитить и сдать его в пункт приема металлолома с целью личной наживы.

Затем, вернувшись в ночное время, злоумышленник в одиночку подъехал на личном автомобиле к месту стоянки полувагона с металлом и, убедившись в отсутствии на станции работников железной дороги, влез в вагон и в течение короткого времени выкинул из него на землю слитки чугуна общим весом почти 500 килограммов.

Затем злоумышленник погрузил похищенное в автомобиль и вывез к месту жительства. Дождавшись утра, мужчина сдал похищенный металл в частный пункт приема металлолома, расположенный в селе Тебисское.

Группой дознания линейного отдела МВД России на станции Барабинск в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного часть 1 статьи 158 уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). За совершение данного преступления, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.