Татарским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 11-летнего мальчика в городе Татарске Новосибирской области по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, сегодня в вечернее время вблизи здания школы в городе Татарске обнаружен малолетний с признаками отравления парами неустановленного газа. Врачами скорой медицинской помощи была констатирована смерть ребенка.

В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, установлены и допрошены родственники и лица из круга общения ребенка, назначены судебные экспертизы. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.