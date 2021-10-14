По имеющейся в управлении ветеринарии Новосибирской области информации на территории приграничных районов Республики Казахстан (Павлодарская, Северо-Казахстанская и Акмолинская области) фиксируются очаги ящура. В случае несанкционированного ввоза животных и продукции животного происхождения из неблагополучных по ящуру территорий, высока вероятность его возникновения и распространения среди животных и человека в Новосибирской области.

Ящур - высококонтагиозная вирусная болезнь парнокопытных животных. Клиническими признаками болезни являются наличие везикул (афт) и эрозий на слизистой оболочке ротовой полости, на коже венчика и межкопытцевой щели, носового зеркала, вымени (молочных желез). У больных восприимчивых животных наблюдаются слюнотечение, повышение температуры тела, хромота и снижение аппетита.

Источником вируса являются больные, переболевшие, а также находящиеся в инкубационном периоде, не имеющие клинических признаков и выделяющие вирус во внешнюю среду восприимчивые животные.

Передача вируса осуществляется воздушно-капельным, контактным, алиментарным и ятрогенным путями. Факторами передачи вируса являются продукция животного происхождения, корма, одежда и обувь персонала, обслуживающего восприимчивых животных, инвентарь и иные материально-технические средства, контаминированные вирусом.

В целях предотвращения возникновения и распространения ящура владельцы животных (физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками животных), обязаны:

- предоставлять по требованиям специалистов госветслужбы восприимчивых животных для осмотра;

- извещать специалистов госветслужбы обо всех случаях заболевания или гибели восприимчивых животных, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание;

- принимать меры по изоляции подозреваемых в заболевании восприимчивых животных, а также восприимчивых животных, находившихся в контакте с подозреваемыми в заболевании ящуром восприимчивыми животными, обеспечить изоляцию трупов восприимчивых животных;

- выполнять требования специалистов госветслужбы о проведении в личном подсобном хозяйстве, крестьянском (фермерском) хозяйстве, в хозяйстве индивидуального предпринимателя, в организациях, в которых содержатся восприимчивые животные, противоэпизоотических и других мероприятий, предусмотренных ветеринарными Правилами;

- уведомить государственную ветеринарную службу о приобретении сельскохозяйственных животных и о любом их перемещении или продаже. Мясо и другие продукты убоя животных могут находится в обороте только при наличии ветеринарных сопроводительных документов.

Обо всех известных фактах несанкционированного ввоза животных и продукции животного происхождения, немедленно информировать государственную ветеринарную службу по телефону: 8 (383 64) 2-05-30, 2-04-48, 2-11-73.





А.В. Миронов, главный государственный ветеринарный инспектор Татарского и Усть-Таркского районов