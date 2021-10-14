Собранные Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении главного бухгалтера Колбасинского сельского совета Кыштовского района. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Следствием и судом установлено, что с 2018 по 2019 гг. обвиняемая, используя должностное положение и вверенный ей ключ электронной цифровой подписи главы сельсовета, перечислила на свой банковский счет с счета администрации муниципального образования денежные средства в размере свыше 60 тысяч рублей.

Бюджетные деньги предназначались на оплату контрактов с предпринимателями по уборке улиц от мусора и за вывоз снега.

Фигурантка по делу заключала фиктивные договоры от имени физических лиц и главы сельского совета по оказанию услуг гражданами.

Вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемая признала в полном объеме.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы (условно с испытательным сроком 6 месяцев).

Приговор не вступил в законную силу.