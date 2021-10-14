

На 836 километре федеральной автодороги новосибирец на BMW-318 выехал на встречную полосу движения и влетел под «КамАЗ». В результате столкновения легковой автомобиль разорвало на две части. Машина превратилась в металлолом. Водитель иномарки погиб от полученных травм на месте. Водитель КамАЗа, житель Рязани в возрасте 59 лет, не пострадал. На 836 километре федеральной автодороги новосибирец на BMW-318 выехал на встречную полосу движения и влетел под «КамАЗ». В результате столкновения легковой автомобиль разорвало на две части. Машина превратилась в металлолом. Водитель иномарки погиб от полученных травм на месте. Водитель КамАЗа, житель Рязани в возрасте 59 лет, не пострадал.

12 октября около 9 часов в Омской области в результате ДТП погиб новосибирец. Об этом сообщили в УГИБДД УМВД России по Омской области. Личность погибшего удалось установить. Им оказался 28-летний житель Татарского района. Известно, что трудился мужчина управляющим магазина DNS. У него остались жена и маленький ребёнок.