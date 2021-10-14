13 октября около 12 часов в дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Барабинск поступило сообщение о смертельном травмировании человека на станции Татарская Западно-Сибиркой железной дороги.

Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские линейного пункта полиции на станции Татарская установили, что пострадавшим является 20-летний местный житель, который переходил железнодорожные пути по переходному настилу в наушниках и не заметил грузовой поезд. Машинист, увидев мужчину, применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось. От полученных травм он скончался на месте.

Сотрудники транспортной полиции напоминают о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на объектах и вблизи железнодорожного транспорта. Нахождение рядом с железнодорожными путями в наушниках представляет повышенную опасность для жизни и здоровья.