В Татарском районе на 12 октября было 260 больных COVID-19. За сутки больных не выявлено. Переболело и выздоровело с начала пандемии 2 тыс. 242 человека.

По данным областного оперативного штаба на утро 12 октября в регионе зарегистрирован 65 тыс. 651 случай коронавируса (+178 за сутки), в том числе у 5 тыс. 770 детей. 51 тыс. 631 пациент полностью выздоровел (+129 за сутки).

Скончались тринадцать пациентов: мужчины в возрасте 55 лет, 58 лет, 64 года, 67 лет, 70 лет, 72 года, 74 года и женщины в возрасте 43 года, 54 года 73 года, 73 года, 77 лет, 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 тыс. 140 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 483 пациента, в том числе 51 ребенок.

В отделениях реанимации находятся 292 человека. На ИВЛ – 38 пациентов.