Добавить комментарий (2)

В Новосибирской области опубликовали список профессиональных категорий граждан, которые должны будут пройти вакцинацию от COVID-19 в обязательном порядке. Постановление от 12 октября 2021 года с перечнем профессий появилось на сайте регионального управления Роспотребнадзора. Документ подписал главный санитарный врач региона Александр Щербатов.
Обязаны будут сделать прививки новосибирцы от 18-ти лет, работающие в следующих сферах и предприятиях:
Такое решение было принято из-за высокого риска распространения COVID-19 в Новосибирской области.
«При анализе заболеваемости установлено, что чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет», – указано в постановлении.
При этом в структуре заболевших по социальному статусу наиболее высокий удельный вес составляют работающие новосибирцы (40,4%). Отметили рост заболевших среди тех, кто активно посещает общественные места или пользуется общественным транспортом (до 63%).
Эксперты сравнили показатели заболеваемости различных сфер деятельности. Наибольший оказался среди работников сферы услуг, на втором месте – сотрудники банков и офисов, на третьем – специалисты ЖКХ. В пятёрку лидеров также вошли государственные и муниципальные служащие, сотрудники торговли.
Обязаны будут сделать прививки новосибирцы от 18-ти лет, работающие в следующих сферах и предприятиях:
- ЖКХ;
- торговля;
- общественное питание;
- общественный транспорт и такси;
- театры, кинотеатры и концертные залы;
- финансовые организации, банки и почтовые отделения;
- МФЦ и соцзащита населения;
- фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, сауны, бани;
- салоны красоты, косметические и СПА-салоны, массажные салоны;
- бытовые услуги (прачечные, химчистки и т.п.);
- культурные, выставочные и просветительские заведения и мероприятия (музеи, выставочные залы, библиотеки, лекции, тренинги);
- массовые физкультурные и спортивные мероприятия;
- досуговые, развлекательные, игровые мероприятия и мастер-классы;
- детские игровые комнаты и развлекательные центры (это же касается детских мероприятий в других местах, в том числе ТРЦ и парках культуры и отдыха).
Также в обязательном порядке сделать прививку должны государственные и муниципальные служащие, работники органов власти и местного самоуправления, а также подведомственных им организаций.Руководители организаций должны будут организовать проведение вакцинации среди своих сотрудников. Новосибирцам необходимо привиться первым компонентом до 21 ноября 2021 года, вторым – до 21 декабря 2021 года. В противном случае их могут отстранить от работы или перевести на дистанционный режим.
Такое решение было принято из-за высокого риска распространения COVID-19 в Новосибирской области.
«При анализе заболеваемости установлено, что чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет», – указано в постановлении.
При этом в структуре заболевших по социальному статусу наиболее высокий удельный вес составляют работающие новосибирцы (40,4%). Отметили рост заболевших среди тех, кто активно посещает общественные места или пользуется общественным транспортом (до 63%).
Эксперты сравнили показатели заболеваемости различных сфер деятельности. Наибольший оказался среди работников сферы услуг, на втором месте – сотрудники банков и офисов, на третьем – специалисты ЖКХ. В пятёрку лидеров также вошли государственные и муниципальные служащие, сотрудники торговли.
Источник: Вести-Новосибирск