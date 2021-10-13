Добавить комментарий (2)

- ЖКХ;

- торговля;

- общественное питание;

- общественный транспорт и такси;

- театры, кинотеатры и концертные залы;

- финансовые организации, банки и почтовые отделения;

- МФЦ и соцзащита населения;

- фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, сауны, бани;

- салоны красоты, косметические и СПА-салоны, массажные салоны;

- бытовые услуги (прачечные, химчистки и т.п.);

- культурные, выставочные и просветительские заведения и мероприятия (музеи, выставочные залы, библиотеки, лекции, тренинги);

- массовые физкультурные и спортивные мероприятия;

- досуговые, развлекательные, игровые мероприятия и мастер-классы;

- детские игровые комнаты и развлекательные центры (это же касается детских мероприятий в других местах, в том числе ТРЦ и парках культуры и отдыха).

Также в обязательном порядке сделать прививку должны государственные и муниципальные служащие, работники органов власти и местного самоуправления, а также подведомственных им организаций.

В Новосибирской области опубликовали список профессиональных категорий граждан, которые должны будут пройти вакцинацию от COVID-19 в обязательном порядке. Постановление от 12 октября 2021 года с перечнем профессий появилось на сайте регионального управления Роспотребнадзора. Документ подписал главный санитарный врач региона Александр Щербатов.Обязаны будут сделать прививки новосибирцы от 18-ти лет, работающие в следующих сферах и предприятиях:Руководители организаций должны будут организовать проведение вакцинации среди своих сотрудников. Новосибирцам необходимо привиться первым компонентом до 21 ноября 2021 года, вторым – до 21 декабря 2021 года. В противном случае их могут отстранить от работы или перевести на дистанционный режим.Такое решение было принято из-за высокого риска распространения COVID-19 в Новосибирской области.«При анализе заболеваемости установлено, что чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет», – указано в постановлении.При этом в структуре заболевших по социальному статусу наиболее высокий удельный вес составляют работающие новосибирцы (40,4%). Отметили рост заболевших среди тех, кто активно посещает общественные места или пользуется общественным транспортом (до 63%).Эксперты сравнили показатели заболеваемости различных сфер деятельности. Наибольший оказался среди работников сферы услуг, на втором месте – сотрудники банков и офисов, на третьем – специалисты ЖКХ. В пятёрку лидеров также вошли государственные и муниципальные служащие, сотрудники торговли.