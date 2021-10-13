Звонки будут приниматься 15 октября с 10.00 до 12.00 по бесплатному телефону 8-800-700-84-73.

На вопросы граждан ответят специалисты министерства здравоохранения Новосибирской области и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области.

