15 октября в общественной приемной Губернатора Новосибирской области пройдет прямая телефонная линия о проведении обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 отдельным категориям граждан по эпидемическим показаниям.
Звонки будут приниматься 15 октября с 10.00 до 12.00 по бесплатному телефону 8-800-700-84-73.
На вопросы граждан ответят специалисты министерства здравоохранения Новосибирской области и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области.
На вопросы граждан ответят специалисты министерства здравоохранения Новосибирской области и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области.
Источник: Правительство НСО