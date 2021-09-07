4 сентября в Каргате в парке народных традиций «Хуторок» состоялся гала-концерт победителей регионального телевизионного фестиваля-конкурса сельской художественной самодеятельности «Деревенька. Сибирь». В нем приняли участие самодеятельные вокалисты, танцоры, мастера-ремесленники со всей Новосибирской области. Первый фестиваль сельской художественной самодеятельности состоялся в 2017 году. В 2021 году принято решение провести фестиваль в телевизионном формате.

На празднике самодеятельного художественного творчества побывала министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.

В фестивале-конкурсе «Деревенька. Сибирь» приняли участие коллективы и мастера декоративно-прикладного творчества из Баганского, Барабинского, Болотнинского, Искитимского, Карасукского, Каргатского, Колыванского, Коченевского, Краснозерского, Куйбышевского, Кыштовского, Мошковского, Новосибирского, Ордынского, Северного, Татарского, Тогучинского, Усть-Таркского, Чановского, Черепановского, Чулымского районов, а также из городов Куйбышев, Новосибирск, Обь.





Татарский район представлял ансамбль «Истоки» Северотатарского ДК. В конкурсной программе, как рассказала директор ДК Галина Мельникова, ансамбль не участвовал, но в числе лучших фольклорных объединений области был приглашен на фестиваль. Северотатарцы представили украинское подворье с национальными костюмами, блюдами и концертными номерами. Ансамбль «Истоки» был отмечены Дипломом участника, Благодарностью директора Областного Дома народного творчества Л.А. Жигановой и памятным подарком.

Телеверсия фестиваля выйдет на телеканале ОТС 11 сентября в 21.00. Зрители Новосибирской области получат уникальный шанс не выходя из дома погрузиться в атмосферу праздника русской деревни. Лучшие хоровые, вокальные и хореографические коллективы, отдельные исполнители на народных инструментах со всего региона выступят в эфире канала ОТС. В программе народные гуляния, выступления ансамблей и награждение победителей.

Фото: Новосибирский областной Дом народного творчества