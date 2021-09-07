5 сентября Новосибирский областной Российско-Немецкий Дом принимал гостей фестиваля «Немецкая слобода-2021».

Творческие коллективы из регионов Западной Сибири, мастера-ремесленники, и горожане встретились, чтобы погрузиться в традиции и культуру одного из самых многочисленных народов России – российских немцев. Разговор вёлся на понятных всем языках – музыки, танца, красоты. И главная цель данного диалога – сплочение и единение всех народов, живущих в многонациональной России.

Это подчеркнула в своей приветственной речи министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева: «Мы столько пережили всего вместе и порознь, что хочется уже чувствовать плечо друг друга, тепло друг друга, поддержку друг друга. И «Немецкая слобода» в этом плане – замечательный праздник, который сквозь века и расстояния объединяет народы, города и страны».

Только объединившись, по мнению министра, мы сможем добиться процветания нашего прекрасного края.

Концепция VI фестиваля культуры российских немцев «Немецкая слобода» – «Сквозь время. Сквозь эпохи. Сквозь события» была реализована символическим переводом стрелок часов на башне часового мастера Абрама Штеффена из деревни Неудачино Татарского района. На фестивале впервые была представлена мастерская Абрама Штеффена. Абрам Яковлевич известен своими часами не только в Новосибирской области, но и за ее пределами. Гости фестиваля смогли посетить жилище мастера и познакомиться с его хозяевами, в роли которых выступили работники Неудачинского ДК. На выставке были представлены настенные часы ручной работы, дневники, чертежи часов и большая коллекция наручных часов, а также книга «Кое-что о деревне…», которая была написана мастером.

Костюмы часовщика и других персонажей повторяли костюмы героев мультфильма «Hirsebrei» из мини-сериала «Schwänke von einst und jetzt», созданного Новосибирским областным Российско-Немецким Домом.

На сцене фольклорные номера сменялись популярными шлягерами на русском и немецком языках, народные танцы перемежались с современной хореографией.

Ремесленная слобода предоставила возможность взрослым и детям попробовать себя в качестве кузнеца, гончара, кондитера, башмачника, повышивать гладью и лентами, изготовить футляры из кожи и фетра.

Дети раскрашивали замечательные картонные домики, смотрели мультфильмы, снятые по мотивам немецких шванков, изучали часовые механизмы и чеканили счастливые монетки.