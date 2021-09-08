Более 3 тысяч человек за 2 года будет расселено из аварийного жилья за счет ускоренной реализации нацпроекта в Новосибирской области.

Ускоренная реализация региональной программы предусматривает в период 2022-2023 годов расселение из аварийного жилого фонда 3425 человек на территории 7 муниципальных образований: городов Новосибирска, Искитима, Татарска, Куйбышева, Болотное, Барышевского и Ташаринского сельсоветов.

«Новосибирская область взяла на себя обязательства по ускоренному расселению граждан из аварийного жилья в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Планируем в ближайшие два года расселить 3425 человек. На эти цели будет направлено 2,76 млрд рублей, основная сумма – 2,46 млрд рублей – это средства федерального бюджета, еще 300 млн рублей будет направлено из средств муниципальных бюджетов. Первый транш в размере более 700 млн рублей Новосибирская область уже получила», – подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денис Архипов.

Как пояснил министр, Новосибирская область попала в перечень 20 регионов, участвующих в мероприятиях по ускоренному расселению за счет успешной реализации программ расселения прошлых лет. По данным минЖКХ, на территории Новосибирской области по состоянию на 1 сентября 2021 года признаны аварийными и подлежащими сносу 1276 многоквартирных дома, в которых проживают 24 565 человек. В настоящее время расселено 422 многоквартирных дома, в которых проживают 7 139 человек (27,5 % от общего объема аварийного фонда). Решение вопроса находится на контроле Правительства Новосибирской области.

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2022-2023 годах планируется реализовывать путем приобретения жилых помещений на первичном и вторичном рынке жилья, а также строительства новых домов.

Стоит отметить, что в настоящее время аварийный жилищный фонд Новосибирской области расселяется с применением нескольких механизмов.

В рамках региональной адресной программы Новосибирской области, финансируемой за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и местных бюджетов муниципальных образований Новосибирской области. Расселению подлежат многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу в период с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года.

Расселение также осуществляется в рамках подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», финансируемой за счет средств областного и местных бюджетов. Расселению подлежат многоквартирные дома (в том числе дома блокированной застройки), признанные аварийными с 1 января 2012 года.

Третий механизм – в рамках договоров развития застроенных территорий и реализации масштабных инвестиционных проектов по строительству жилых домов.

С применением указанных механизмов в период с 2019 года по 1 сентября 2021 года расселено 3 322 человек, проживающих в аварийном жилищном фонде площадью 52 тыс. кв. м.