Более 6 млн рублей задолженности выплатил 39-летний житель Чанов после того, как судебный пристав вынес постановление о продаже его дома. Мужчина перестал исполнять свои кредитные обязательства еще в 2019 г. Через год взыскатель обратился в суд, который постановил взыскать с неплательщика задолженность. Судебным приставом-исполнителем на счета должника были обращены взыскания, вынесены постановления об ограничении на его выезд из РФ и запрете на совершения действий по регистрации в отношении принадлежащего должнику недвижимого имущества. Следующей мерой принудительного исполнения стал арест земельного участка и расположенного на нем дома. Но и после этого мужчина не торопился с оплатой. Только когда судебный пристав вручил неплательщику постановление о передаче арестованной недвижимости на реализацию, мужчина в течение трех дней изыскал денежные средства и полностью погасил задолженность.