17 августа около шести часов утра в дежурную часть Омского линейного управления МВД России поступило сообщение о травмировании женщины на перегоне между станциями Каратканск и Татарская. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время сотрудники транспортной полиции устанавливают личность погибшей и все обстоятельства случившегося.

Приметы женщины: на вид 45-55 лет, рост около 160-165 сантиметров, плотного телосложения, волосы темные длинные вьющиеся. Была одета в чёрные спортивные штаны с белой полоской, серую толстовку с белым логотипом. Всех, кому что-либо известно о личности погибшей, сотрудники транспортной полиции просят обратиться в дежурную часть Омского ЛУ МВД России по телефону +7 (381) 244-34-43.

Транспортная полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Безопасным расстоянием для движения вдоль железнодорожного пути считаются пять и более метров до ближайшего рельса. Категорически запрещено стоять в междупутье при прохождении встречных поездов. Нахождение вблизи железнодорожных путей и их переход в неположенном месте может привести не только к сбою в движении поездов, но и к тяжелому увечью или гибели самого пешехода.