13 августа в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Татарский» с заявлением обратилась местная жительница, которая сообщила, что у дома по улице Ленина г. Татарск неизвестный отобрал у нее сумку, в которой находились сотовый телефон, банковские карты и документы, после чего скрылся.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний мужчина, проживающий в г. Татарск, нигде не работающий и ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу, незаконный оборот наркотиков и особо тяжкое преступление.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Проводится расследование.

В отношении фигуранта решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. В ходе обыска у подозреваемого изъят похищенный телефон.