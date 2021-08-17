Татарским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 17-летнего подростка, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что 08 августа 2021 года подозреваемый, находясь вместе со своим 30-летним знакомым в автомобиле в с. Еланка Усть-Таркского района Новосибирской области, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к последнему произвел его удушение имевшимся при себе фрагментом шнура, а затем нанес удары ножом по различным частям тела потерпевшему, причинив последнему множественные телесные повреждения. Однако убийство мужчины не было доведено до конца по независящим от подозреваемого обстоятельствам. Потерпевшему удалось сбежать, злоумышленник скрылся с места преступления, но через непродолжительное время был задержан сотрудниками полиции и доставлен к следователю территориального следственного органа.

В настоящее время по делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.