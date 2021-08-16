Добавить комментарий (1)

14 августа в 14.40 в с. Красноселье Чановского района горел животноводческий корпус. Огнем уничтожены кровля, стены внутри корпуса. Доставка огнетушащих средств осуществлялась путем подвоза воды от водонапорной башни на расстоянии 1,5 км. Пожар был локализован в 15.11 и полностью потушен в 18.10. На тушение привлекались три единицы техники и девять человек личного состава, работало звено газодымозащитной службы.

15 августа в 2.11 в п. Старая Преображенка Чановского района по ул. Береговая загорелся сарай. Произошло обрушение кровли. Пожар был потушен в 3.32. На тушение привлекались три единицы техники и восемь человек личного состава.