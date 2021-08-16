В Татарском районе произошло смертельное ДТП

В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека.

Около 13.30 в Татарском районе на 951 км автодороги «Иртыш» 34-летняя женщина-водитель автомобиля KIA Ceed, следовавшая со стороны Новосибирска в направлении Омска, при совершении обгона совершила столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-2110 под управлением мужчины 1953 года рождения.

В результате происшествия погибли два человека: 16-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ и 60-летняя пассажирка KIA. Оба водителя, участвовавших в ДТП, с различными травмами доставлены в больницу.

На месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства происшествия.















