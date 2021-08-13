Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 44-летнего жителя села Сарыбалык в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.

В ходе следствия было установлено, что 17 сентября 2020 года в правоохранительные органы от местных жителей поступило сообщение об обнаружении в одном из домовладений села Сарыбалык Чановского района женщины без признаков жизни, с телесными повреждениями, свидетельствующими о насильственной смерти, а также сведения о внезапном отъезде из села сожителя потерпевшей. Следователем во взаимодействии с оперативными сотрудниками отдела уголовного розыска и участковыми уполномоченными полиции отдела полиции МВД России по Чановскому району были организованы мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Через непродолжительное время обвиняемый был задержан и пояснил, что в вечернее время 16 сентября 2020 года между ним и потерпевшей произошла ссора на почве ревности, в ходе которой нанёс последней множественные телесные повреждения руками и деревянной битой по голове и другим частям тела. Потерпевшая через непродолжительное время скончалась на месте происшествия.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем и.о. прокурора Чановского района Новосибирской области утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено суд для рассмотрения по существу.