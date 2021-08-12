В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками группы контроля за оборотом наркотиков МО МВД России «Татарский» пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей сбыт наркотических средств синтетического происхождения на территории Татарского района Новосибирской области через тайники-закладки с использованием телекоммуникационной сети Интернет.

В состав преступной группы входили двое жителей Омской области в возрасте 18 и 19 лет, которые специально прибыли в Татарский район Новосибирской области для осуществления противозаконной деятельности.

Молодые люди были задержаны сотрудниками полиции возле села Новопокровка Татарского района Новосибирской области при сооружении тайников-закладок. При личном досмотре задержанных сотрудниками полиции были изъяты 36 полимерных свертков, обмотанных изоляционной лентой, с наркотическим средством синтетического происхождения A-PVP массой 46,98 грамма.

Как установили полицейские, задержанные получали через интернет-магазин оптовые партии наркотиков, которые впоследствии помещали в тайники-закладки более мелкими партиями для розничных сбытчиков наркотических средств.













По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». За совершение данного преступления санкция статьи предусматривает наказание до двадцати лет лишения свободы.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.