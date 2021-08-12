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12.08.2021 | 11:34
Информатор
219
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Источник:
Вести-Новосибирск
За сутки в Татарском районе заболели коронавирусом 30 человек
В Татарском районе задержаны молодые омичи, снабжавшие местных наркоманов запрещенными веществами
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