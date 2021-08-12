В Татарском районе на 11 августа было 166 больных COVID-19. За сутки выявлено 30 больных. Выздоровело с начала пандемии 1763 человека.

По данным оперативного штаба Новосибирской области на утро 11 августа в регионе зарегистрировано 54 884 случая коронавируса (+191 за сутки), в том числе у 4 101 ребенка. 45 899 пациентов выздоровели (+139 за сутки). Скончались еще десять пациентов: мужчины в возрасте 58, 72, 79 и 82 лет и женщины в возрасте 51, 69, 78, 81, 82 и 84 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 449 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 558 пациентов, в том числе 54 ребенка.

В отделениях реанимации находятся 268 человек. На ИВЛ – 28 пациентов.