В Татарском районе раскрыт угон автомобиля из гаража, расположенного на территории частного дома.

Ночью 9 августа неизвестный путем незакрытой на замок двери проник в гараж, расположенный на территории частного дома в селе Дмитриевка Татарского района, откуда совершил угон автомобиля ВАЗ 2106. 58-летняя хозяйка Жигулей сообщила о пропаже в полицию.

Ориентировка на транспортное средство незамедлительно была передана всем дежурившим нарядам полиции.

В результате проведенных мероприятий автомобиль был найден сотрудниками полиции около деревни Воздвиженка и установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 31-летний односельчанин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичное преступление и кражу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Проводится расследование. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.