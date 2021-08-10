В дежурную часть ОМВД России по Оконешниковскому району с заявлением об угоне «Фольксваген Пассат» обратился 44-летний житель с. Крестики. Сумму ущерба автовладелец оценил в 150 000 рублей.

В результате предварительной проверки установлено, что потерпевший находился в селе Чистово, где в компании знакомых употреблял спиртные напитки. Проснувшись утром, мужчина обнаружил пропажу транспортного средства.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что к угону может быть причастен один из сельчан, накануне отдыхавший вместе с заявителем.

Cотрудники уголовного розыска выехали в село Зубовка Новосибирской области, где, по их данным, находился 28-летний подозреваемый. Там же оперативники обнаружили заявленную в угон иномарку.





Автомобиль возвращен законному владельцу. По результатам предварительной проверки будет принято процессуальное решение.

По материалам ОМВД России по Оконешниковскому району