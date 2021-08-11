По результатам принятых прокуратурой Усть-Таркского района мер государственным бюджетным учреждением здравоохранения Новосибирской области «Усть-Таркская ЦРБ» обеспечено предоставление услуги «запись на прием к врачу».

Прокуратура проверила соблюдение законодательства при предоставлении услуги «запись на прием к врачу» на Едином портале государственных услуг.

Согласно Федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» в целях обеспечения доступа граждан к услугам в сфере здравоохранения в электронной форме, а также взаимодействия информационных систем в сфере здравоохранения уполномоченным федеральным органом исполнительной власти создается, развивается и эксплуатируется единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

Единая система обеспечивает возможность предоставления гражданам услуг в сфере здравоохранения в электронной форме посредством единого портала государственных и муниципальных услуг, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации.

Прокурорская проверка показала, что на едином портале государственных услуг (услуга «запись на прием к врачу») отсутствовала возможность записи к врачам (врач – терапевт участковый, врач педиатр – участковый; врач общей практики (семейный врач); врач – стоматолог; врач – фтизиатр) Усть-Таркской центральной районной больницы.

Это стало возможным по причине ненадлежащей организации работы с модулем «Электронная очередь».

В этой связи прокуратура внесла представление. После его рассмотрения для граждан обеспечена возможность пользования электронной услугой «запись на прием к врачу».