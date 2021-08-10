На территории Татарского района гражданин К. совершил незаконную рубку сырорастущих деревьев – двух берёз. Гражданин К. будет привлечён к уголовной ответственности, сообщает районная администрация. Неконтролируемая рубка лесов приводит к захламленности сухим валежником, вследствие чего повышается пожароопасность, исчезают некоторые виды флоры и фауны, а также происходит снижение видового разнообразия, возрастание в атмосфере диоксида углерода, образование пустынь и заболачивание.

Граждане, виновные в нарушении лесного законодательства Российской Федерации, несут ответственность в порядке, установленным действующим законодательством.