Со 2 по 8 августа в Чановском районе было выявлено 48 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (на прошлой неделе было 63 новых случая). На лечении находятся 136 больных (на прошлой неделе 143), из них 41 - на стационарном лечении. 47 граждан проходят лечение от пневмонии (на прошлой неделе 74), из них 28 на стационарном лечении. За прошедшую неделю зарегистрировано новых случаев заболевания пневмонией – 29 (на 23 меньше прошлой недели), заболевания ОРВИ - 21 (на 1 больше прошлой недели). Всего с начала регистрации новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории района заболели 1193 человек, в том числе 639 за 2021 г.

Привито вакцинами против новой коронавирусной инфекции первично 5407 жителей района, вторично 5061 человек. Для проведения вакцинации вторым компонентом вакцина имеется в наличии постоянно. Вакцинирование ведется в медицинских учреждениях – поликлиника р.п. Чаны, врачебная амбулатория к.п. Озеро Карачи, врачебная амбулатория с. Блюдчанское, врачебная амбулатория с. Ст. Карачи, сельские ФАПы. В целях безопасности населения ведется контроль за соблюдением масочного режима, ограничено проведение спортивно-массовых и культурных мероприятий, проводится дезинфекция объектов социальной сферы, общественного транспорта, общественных мест с возможным скоплением населения.

Оперативный штаб по координации действий и сбору информации при главе Чановского района регулярно рассматривает на заседаниях ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекцией на территории Чановского района.