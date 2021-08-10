9 августа началась приемка образовательных организаций Татарского района к началу нового учебного года. Приемка осуществляется двумя комиссиями, в работе которых принимают участие представители администрации района, Межмуниципального отдела МВД «Татарский», профсоюзной организации работников образования Татарского района, пожарного надзора, Росгвардии и др. 9 августа были приняты пять общеобразовательных организаций, сообщает районная администрация.

Накануне ход ремонтных работ в учреждениях образования Татарского района проконтролировал депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Сергей Титков.

Визит депутата на избирательный округ был посвящён вопросам контроля освоения выделенных средств из депутатских фондов. Сергей Титков посетил Киевскую школу, детские сады № 5, 7 и 8, в которых по наказам депутату была проведена замена окон за счет средств, выделенных депутатами Законодательного Собрания Новосибирской области.

Кроме того, законодатель посетил школы №2, №4, №10, в которых ремонтные работы проводятся в рамках реализации проекта «Современная школа» с целью открытия центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».

Также Сергей Титков осмотрел ход строительно-монтажных работ по капитальному ремонту учебного корпуса здания школы–интерната основного общего образования в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Развитие образования».

В Татарском политехническом колледже парламентарий ознакомился с работами по созданию учебных лабораторий по компетенциям «Сити-фермерство», «Промышленное садоводство», «Агрономия», в которых с первого сентября 2021 года начнут занятия студенты колледжа и учащиеся школьных классов агропромышленной и политехнической направленности.

Сергей Титков ознакомился с промежуточными результатами ремонтных работ в детской школе искусств «Радуга», которые производятся в рамках реализации государственной программы «Культура Новосибирской области» в части «Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств».

По обращению граждан депутат провел общедомовое собрание дома по ул. Закриевского, 115, где в ходе встречи рассматривались проблемы, с которыми сталкиваются жильцы.

«По итогам рабочей поездки я целый ряд вопросов взял под особый контроль и намерен непременно добиться их решения», – подытожил депутат.