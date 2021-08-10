В Новосибирской области растет финансирование нацпроекта «Культура»: в 2019 было выделено 292,2 млн руб., в 2020 г. - 363 млн руб. Работа в рамках нацпроекта идёт по трем направлениям: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Львиная доля всех средств приходится на региональный проект «Культурная среда» – почти 460 млн руб. только в этом году. На эти средства ремонтируют, реконструируют, модернизируют учреждения культуры во всех районах нашей области, закупают новое оборудование и музыкальные инструменты.

По наказам избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области наращивается материальная база учреждений культуры региона. На ремонт восьми школ искусств направлено 79,7 млн руб., из них 60,8 млн – из федерального бюджета. Три школы откроются после ремонта к началу учебного года, в трёх работы планируют завершить в конце календарного года. Ремонт ещё двух будет закончен в 2022 г.

Усть-Таркский район получит автоклуб. Район удален от областного центра, в его восьми населенных пунктах нет домов культуры, а имеющийся автотранспорт (ГАЗ-32213) – 2010 года выпуска, что не позволяет в полном объеме осуществлять работу в формате автоклуба в отдаленных населенных пунктах. Заместитель директора культурно-досугового центра Усть-Таркского района Александр Барт рассказал, что, заручившись поддержкой депутатов Игоря Умербаева и Сергея Титкова, они приняли участие в конкурсном отборе, проводимом в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» по направлению «Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубы)», и признаны одними из победителей. В результате Усть-Таркский стал одним из семи районов области, куда в сентябре-октябре текущего года должны приехать автоклубы на общую сумму 44,7 млн руб.

Чтобы оснастить передвижными многофункциональными культурными центрами все районы, регион подал заявку ещё на десять автоклубов в 2024 г.