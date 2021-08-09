В связи с проведением ремонтных работ на магистральном газопроводе «Омск-Новосибирск» Барабинское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Томск», в период с 9.00 12 августа до 9.00 18 августа будет прекращена подача газа от ГРС «Татарск».

На основании изложенного, информируем жителей города Татарска и Татарского района, о том, что в указанный период времени не будет подаваться газ на котельные установки, участвующие в обеспечении населения горячим водоснабжением, а также для коммунально-бытовых нужд населения. Необходимо своевременно подготовиться к переходу на другой вид топлива. О возможности возобновления газоснабжения будет сообщено дополнительно.