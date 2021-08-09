Начальник Главного управления МВД России по Новосибирской области генерал-майор полиции Андрей Кульков в ходе рабочей поездки посетил Межмуниципальные отделы «Татарский», «Барабинский», «Куйбышевский», Отдел МВД России по Чановскому району и Отделение полиции Усть-Тарское МО МВД России «Татарский». Он ознакомился с оперативной обстановкой на местах, проверил организацию деятельности дежурных частей, следственных и оперативных подразделений органов внутренних дел.

Также руководитель областного полицейского Главка изучил техническое и санитарное состояние зданий и помещений отделов, проверил места дислокации таких подразделений, как ГИБДД, группа по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции, патрульно-постовая служба, служба участковых уполномоченных полиции, миграционная служба, изоляторы временного содержания. В подразделениях начальник Главного управления провел беседы с сотрудниками об условиях прохождении службы и специфике выполняемых задач.

На совещаниях с личным составом проверяемых отделов руководитель областного полицейского ведомства дал оценку криминогенной ситуации на территории каждого района и результатам служебной деятельности.

Особое внимание начальник Главного управления уделил обеспечению охраны общественного порядка, профилактике правонарушений и преступлений, в том числе интернет-мошенничеств, а также качеству предоставления государственных услуг по линии органов внутренних дел. Андрей Владимирович Кульков потребовал активизировать работу по профилактике преступлений в общественных местах, раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, повысить активность участия в раскрытии преступлений сотрудников уголовного розыска и участковых уполномоченных полиции, а также призвал не допускать нарушений в дисциплине и служебной деятельности.

Андрей Кульков провел рабочие встречи с главами администраций районов и представителями следственного комитета и прокуратуры, в ходе которых были обсуждены вопросы взаимодействия органов местного самоуправления и полиции в части обеспечения общественной безопасности, а также вопросы межведомственного взаимодействия силовых структур.

Кроме того, руководитель полицейского ведомства наградил почётными грамотами и благодарностями МВД России и ГУ МВД России по Новосибирской области отличившихся сотрудников за добросовестное исполнение служебных обязанностей и достижение высоких результатов в служебной деятельности.

По результатам рабочей поездки Андрей Кульков поставил задачи личному составу по устранению выявленных недостатков, качественной отработке сообщений о происшествиях и преступлениях, поступающих в дежурные части полиции, строгому соблюдению законности, вежливому и корректному обращению с гражданами.