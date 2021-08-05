В связи с регистрацией бешенства крупного рогатого скота на территории с. Новопервомайское Татарского района, ветеринарная служба информирует об опасности заболевания бешенством и мерах его предупреждения.

Государственная ветеринарная служба проводит противоэпизоотические и профилактические мероприятия, направленные на недопущение возникновения особо опасных заболеваний человека и животных. Обращаем ваше внимание, что человек заражается при контакте с больными животными, при употреблении в пищу мяса, молока и другой продукции, полученной от животных. Не забывайте проводить своим животным ежегодные обязательные профилактические мероприятия. Многие болезни не излечимы. Наши специалисты проведут бесплатные диагностические исследования и профилактические вакцинации животным согласно инструкциям по их применению против: сибирской язвы, бешенства, бруцеллеза, классической и африканской чумы свиней и др. мероприятия.

Бешенство - острая инфекционная болезнь теплокровных животных (далее - восприимчивые животные), характеризующаяся поражением центральной нервной системы, агрессивным поведением, слюнотечением и параличами.

В развитии болезни различаются продромальная стадия, стадия возбуждения и стадия параличей.

Продромальная стадия характеризуется повышением чувствительности восприимчивых животных к шуму, свету, прикосновениям, изменением и снижением аппетита, нарушением зрения, повышением температуры тела. Восприимчивые животные перестают пить, прячутся. Продромальная стадия длится от 12 часов до 3 суток.

Стадия возбуждения характеризуется приступами агрессии, расстройствами чувствительности, оглумоподобным состоянием. Наблюдаются судороги, парезы жевательных мышц и мышц глотки, слюнотечение, сужение зрачков, затрудненное дыхание, учащенные позывы к мочеиспусканию, слабость. Стадия возбуждения длится от 3 до 4 суток.

Стадия параличей характеризуется снижением или исчезновением болевой чувствительности, понижением температуры тела, слюнотечением, параличами глотки, языка, мышц челюсти и конечностей. Стадия параличей длится до 4 суток.

Исход болезни летальный.

Возбудителем бешенства устойчив к температурам ниже 0°С, разрушается при температуре 60°С через 10 минут, при температуре 100°С - мгновенно. Инкубационный период болезни составляет от 14 до 60 календарных дней.

Источником возбудителя являются больные и находящиеся в инкубационном периоде болезни восприимчивые животные. Резервуаром возбудителя являются восприимчивые животные семейств псовых, кошачьих, куньих.

Передача возбудителя осуществляется контактным путем (при покусе больным восприимчивым животным или при попадании его слюны на поврежденную кожу или слизистую оболочку). Факторами передачи возбудителя являются слюна больных восприимчивых животных, трупы павших от бешенства восприимчивых животных, материально-технические средства и объекты внешней среды, контаминированные возбудителем.

Профилактические мероприятия

В целях предотвращения возникновения и распространения бешенства собственники (владельцы) восприимчивых животных, обязаны:

предоставлять по требованиям специалистов государственной ветеринарной службы Новосибирской области, восприимчивых животных для осмотра;

извещать в течение 24 часов специалистов госветслужбы о случаях заболевания или гибели восприимчивых животных, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание;

обеспечить изоляцию подозреваемых в заболевании восприимчивых животных, а также всех восприимчивых животных, находившихся в контакте с подозреваемыми в заболевании бешенством восприимчивыми животными, обеспечить изоляцию трупов восприимчивых животных;

выполнять требования специалистов госветслужбы о проведении в личном подсобном хозяйстве и иных организациях, в которых содержатся восприимчивые животные, противоэпизоотических и других мероприятий, предусмотренных Правилами;

соблюдать условия, запреты, ограничения в связи со статусом Новосибирской области по бешенству;

владельцам животных регистрировать принадлежащих им собак в местной администрации и государственной ветеринарной службе;

строго соблюдать правила содержания собак, кошек и других животных, ежегодно делать им прививки против бешенства;

избегать контактов с дикими и безнадзорными животными;

проявлять настороженность в случае необычного поведения животного, в том числе домашнего, и сообщать об этом в государственную ветеринарную службу;

при обнаружении трупов животных не трогать их, не снимать шкуру, а в обязательном порядке сообщить в государственную ветеринарную службу района;

не следует убивать домашнее животное, покусавшее или оцарапавшее человека: за ним должно быть установлено 14-дневное наблюдение;

в случае укуса животного нужно сразу промыть рану хозяйственным мылом, а затем обратиться за помощью в медицинское учреждение для решения вопроса о целесообразности назначения курса прививок против бешенства;

органам коммунального хозяйства, администрации рынков, мясо- и молокоперерабатывающих предприятий, магазинов, руководителям общественного питания, комендантам общежитий, домовладельцам: содержать в надлежащем санитарном состоянии территории предприятий, рынки, свалки, площадки для мусора и других отходов, не допускать скопление безнадзорных собак и кошек в таких местах, принимать меры, исключающие возможность проникновения собак и кошек в подвалы, на чердаки и в другие нежилые помещения.

И помните, что ключевым моментом при ликвидации заболевания животных и человека БЕШЕНСТВОМ, является БЫСТРОТА (в постановке диагноза и проведении мероприятий)!





А.В.Миронов, главный государственный ветеринарный инспектор Татарского и Усть-Таркского районов