31.05.2021 г. Татарским районным судом было рассмотрено исковое заявление Федотова А.А. к МУП «Водоканал», МО г. Татарска Новосибирской области в лице администрации г. Татарска Новосибирской области о признании услуги по вывозу бытовых сточных вод коммунальной услугой по водоотведению с тарифом, установленным Департаментом по тарифам Новосибирской области, о признании выгребной ямы бесхозным имуществом,

Как указал Федотов А.А. в исковом заявлении, он проживает в многоквартирном двухэтажном жилом доме по пер. Кирпичному, № 56. Дом 1982 года постройки, при строительстве оборудован централизованной системой холодного водоснабжения, однако не подключен к централизованной системе водоотведения, отвод бытовых стоков из жилых помещений осуществляется по внутридомовой системе водоотведения от внешней стены дома по канализационным сетям до септика, рассчитанного на использование также многоквартирными домами по пер. Кирпичному, № 58, № 60 «а». МУП «Водоканал» уведомило жильцов, что с января 2021 г. прекращает осуществлять вывоз ЖБО, в том числе от жилого многоквартирного дома по пер. Кирпичному, № 56. Считает, что оказываемая услуга МУП «Водоканал» собственникам жилого дома по пер. Кирпичному, № 56 не является жилищной услугой по вывозу жидких бытовых отходов, а является коммунальной услугой по водоотведению сточных вод, в связи с чем отказ данной организации от оказания услуг по водоотведению сточных вод не является правомерным.

Заочным решением суда исковые требования истца были удовлетворены. Услуга, оказываемая ресурсоснабжающей организацией МУП «Водоканал» собственникам жилого дома № 56 пер. Кирпичному, была признана коммунальной услугой по «водоотведению сточных вод». На МУП «Водоканал» возложена обязанность утвердить тариф на коммунальную услугу «водоотведение сточных вод» в органах государственной власти Департаменте по тарифам Новосибирской области. До утверждения тарифа по коммунальной услуге «водоотведение сточных вод» на МУП «Водоканал» возложена обязанность производить начисление за коммунальную услугу «водоотведение сточных вод» согласно тарифу «водоотведение», утвержденному для МУП «Водоканал» Департаментом по тарифам НСО.

На муниципальное образование г. Татарска Новосибирской области в лице администрации г. Татарска возложена обязанность принять меры по организации надлежащего водоотведения от жилого многоквартирного дома по пер. Кирпичному, № 56, а также в срок не позднее 30 календарных дней со дня вступления в законную силу решения суда объявить канализационный коллектор, используемый для отведения и вывоза канализационных и сточных вод от жилого многоквартирного дома № 56 пер. Кирпичный, бесхозяйным объектом недвижимости и предпринять меры по постановке его на учет в органе, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

Заочное решение вступило в законную силу 27.07.2021 г.