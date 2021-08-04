1 августа 2021 года в Межмуниципальный отдел МВД России \"Татарский\" поступило сообщение о безвестном исчезновении 11-летнего Евгения Прусакова.

На розыск несовершеннолетнего был ориентирован личный состав МО МВД России \"Татарский\" . Ориентировка на розыск ребенка также была направлена в территориальные районы Новосибирской области и соседние регионы.

3 августа местонахождение Евгения Прусакова было установлено коллегами из Омской области на территории города Омска.

Инспекторами ПДН будет проведена беседа с ребенком и его законными представителями, в ходе которой будет установлены причины уходы несовершеннолетнего из дома.