Межмуниципальным отделом МВД России \"Татарский\" разыскивается Прусаков Евгений Николаевич, 15.08.2009 года рождения, который 1 августа 2021 года в 11.00, ушёл из дома в неизвестном направлении. В настоящее время его место нахождения неизвестно.

Приметы: на вид 12-14 лег среднего телосложения; рост около 150 см; лицо европейского типа; волосы светло-русые, глаза серо - голубые. Был одет: черные шорты, черная футболка с эмблемой желтого цвета, резиновые сланцы черного цвета.