В Татарском районе Новосибирской области пропал 11-летний Евгений Прусаков. 1 августа 2021 года мальчик ушёл из дома и не вернулся. Ориентировку опубликовали волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «Вконтакте».



Приметы пропавшего – рост 152 сантиметра, нормального телосложения, волосы русые, глаза голубые. В день исчезновения был одет в чёрную футболку с жёлтым рисунком на груди, тёмно-синие шорты до колен, чёрные резиновые сланцы.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят обратиться по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.