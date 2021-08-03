По данным областного оперативного штаба на утро 2 августа в регионе зарегистрировано 53 114 случаев коронавируса (+195 за сутки), в том числе у 3 878 детей. 44 813 пациентов выздоровели (+42 за сутки).

Скончались еще десять пациентов: мужчины в возрасте 35 лет, 64 года, 66 лет, 73 года и женщины в возрасте 59 лет, 71 год, 72 года, 79 лет, 81 год, 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 358 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4 805 пациентов, в том числе 60 детей.

В отделениях реанимации находятся 350 человек. На ИВЛ – 46 пациентов.

По оперативным данным на территории Татарского района на 2 августа было 208 больных COVID-19. За сутки выявлено 23 больных.Выздоровевших с начала пандемии - 1584 человека.