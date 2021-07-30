«Онкодесант – важнейшая задача, поскольку проблема с доступностью специализированной онкологической помощи на селе существует. Мы видим в Новосибирском онкодиспансере пациентов, которые вынуждены приезжать к нам за 500-600 километров, чтобы пройти высокотехнологические исследования и проконсультироваться с онкологом. Со строительством Центров амбулаторной онкологической помощи, которые оснащаются современнейшим сложным диагностическим оборудованием, проблема постепенно решается, и теперь важно правильно скоординировать свои действия. Опыт выездов в районы в прошлом году показал, что мы не только можем на месте посмотреть пациентов, стоящих на учтете у онколога, и им не придётся ехать за несколько сотен километров, но и провести семинары, мастер-классы для врачей ЦРБ по организации маршрутизации пациентов, проведению сложных диагностических манипуляций, взятию гистологического анализа. Именно поэтому в районы отправляются не только онкологи, но и специалисты патоморфологической службы, химиотерапевтического отделения», – сообщил Олег Иванинский.

На прием записали тех пациентов, кто уже состоит на учете у онколога, чтобы скорректировать терапию, оценить состояние после операции. А также тех, кому необходимо установить диагноз. Новосибирские врачи провели ультразвуковые исследования и трепанбиопсии под УЗИ-навигацией. Весь гистологический материал тщательно упаковали и направили в Новосибирск для изучения в патоморфологическом отделении онкодиспансера. Всего онкологи проконсультировали 55 пациентов, выявили злокачественные новообразования у 5 человек, провели 8 биопсий.

Мультидисциплинарная бригада врачей областного клинического онкологического диспансера осмотрела пациентов в Татарской ЦРБ. Цель таких выездных консультаций, которые регулярно организует Минздрав региона, – раннее выявление злокачественных новообразований, а также повышение доступности специализированной медицинской помощи жителям отдаленных районов. Главный врач Новосибирского онкодиспансера Олег Иванинский рассказал, в Татарскую ЦРБ из Новосибирска направили онкомаммолога, онкохирурга, онкогинеколога, онкоуролога, заведующего химиотерапевтическим отделением, специалиста УЗИ-диагностики, руководителя патоморфологической службы клиники, а также специалиста по организационно-методической работе.Онкодесанты в районы области стали уже традиционными. В прошлом году специалисты онкодиспансера осмотрели жителей Барабинского, Здвинского, Довольного, Ордынского районов. В этом году онкодесанты продолжатся.