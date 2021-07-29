26 июня из своего дома по улице Озерная села Успенка бригадой скорой помощи в приемный покой Татарской ЦРБ был доставлен 46-летний местный житель с различными травмами тела и головы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по горячим следам был задержан подозреваемый в совершении преступления им оказался 41-летний ранее несудимый житель города Татарска.

Как установили полицейские, в ходе возникшего конфликта, подозреваемый нанес несколько ударов руками и ногами в лицо и туловище потерпевшему. Затем злоумышленник пытался покинуть место преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.