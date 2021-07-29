Татарский районный суд Новосибирской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Омской области.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

В суде установлено, что подсудимый извлек из «тайника-закладки» вещество массой свыше 43 гр., оставленное ему ранее неустановленным лицом, содержащее наркотическое средство, которое начал сбывать на территории города Татарска путем сооружения «тайников-закладок». Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции и не успел довести преступный умысел до конца. Подсудимым была написана явка с повинной.

Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Изъятые наркотические средства подлежат уничтожению, мобильные телефоны, с помощью которых осужденный общался о реализации наркотических средств, – конфискации в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.