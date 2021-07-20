Татарским межрайонным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летней бывшей главы Троицкого сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата чужого имущества с использованием служебного положения).

Следствием установлено, что 13 февраля 2020 года обвиняемая, являясь главой Троицкого сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области, не имея законных оснований, издала заведомо незаконное распоряжение о выплате себе единовременного денежного вознаграждения в связи с выходом на пенсию в размере 10 должностных окладов, на основании которого 14 февраля ей было начислено и перечислено на банковский счет 110 612 рублей.

Свою вину в совершении преступления обвиняемая признала в полном объеме, причиненный ущерб бюджету Троицкого сельсовета добровольно возместила в полном объеме.

Следователями выполнен весь комплекс следственных действий, собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Купинский районный суд для рассмотрения по существу.