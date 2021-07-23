Новосибирская область попала в число 55 регионов России, которые получат федеральную дотацию «на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета».

Регионы получат из федерального бюджета 50 миллиардов рублей. Один миллиард из них достанется Новосибирской области.

Как отмечает телеграм-канал «Зона 54», прямые транши из федерального бюджета – это часть комплекса мер по обеспечению финансовой стабильности регионов. Такая поддержка поможет Новосибирской области в полном объеме выполнить свои обязательства перед гражданами и послужит реализации социально значимых инициатив.



