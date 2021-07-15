С 30 августа 2021 г. в Новосибирской области на базе инспекции по Железнодорожному району Новосибирска начнет работать специализированный Долговой центр с функциями по взысканию и урегулированию задолженности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Алексей Легостаев отмечает, что деятельность Долгового центра будет состоять из следующих направлений:

– взыскание (урегулирование) задолженности по обязательным платежам в бюджетную систему РФ;

– инициирование процедур банкротства налогоплательщиков, а также сопровождение процедур внесудебного банкротства граждан;

– проведение мероприятий по уточнению расчетных документов, отнесенных к разряду «невыясненных платежей».

Алексей Викторович поясняет: основная задача Долгового центра – повышение эффективности взыскания налоговой задолженности. Для этого планируется использовать стратегию управления долгом, направленную на предупреждение образования долга, побуждение налогоплательщиков к его самостоятельному погашению. Работа Долгового центра будет основываться на сборе всей доступной информации о должнике и его финансово-хозяйственной деятельности, анализе этой информации и использовании индивидуального проектно-правового подхода к должнику с учетом модели его поведения.

Так, помимо ставших уже привычными мер в виде взыскания денежных средств со счетов и взыскания за счёт иного имущества, активно будут применяться альтернативные механизмы, в частности – обращение взыскания на дебиторскую задолженность должника и его имущественные права. Ставка будет сделана на выявление сокрытых должником источников взыскания, за счет которых будет погашена задолженность.

Сосредоточение управления долгом в одном налоговом органе не меняет порядка уплаты налоговых платежей, в том числе в счет погашения задолженности, но позволяет выбирать максимально эффективную стратегию урегулирования долга.

Помимо создания Долгового центра, сообщил Алексей Легостаев, в Новосибирской области в целом будет изменена структура налоговых органов.

Сейчас в области действует региональное Управление ФНС России и 15 инспекций (в том числе 25 территориально обособленных рабочих мест (ТОРМ) в городах и районных центрах Новосибирской области). Из них в городе Новосибирске находятся 11 инспекций, на территории области – 4 межрайонные инспекции.

Согласно приказу ФНС России от 11.05.2021 № ЕД-7-4/481 «О структуре Управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области» с 30 августа 2021 года структура налоговых органов Новосибирской области будет состоять из Управления и 7 подведомственных межрайонных инспекций (в том числе 9 дополнительных офисов и 13 ТОРМ), а также 2 специализированных инспекций (Единый регистрационный центр и Долговой центр).

Реорганизация предусматривает укрупнение инспекций путем присоединения сельских инспекций к городским. В основе изменений лежит экстерриториальный принцип обслуживания налогоплательщиков.

Цель реорганизации, подчеркивает руководитель УФНС России по Новосибирской области Алексей Легостаев – совершенствование организационной структуры, централизация административных функций. На месте реорганизованных инспекций сохранится порядок обслуживания налогоплательщиков в операционных залах.

Информация об обновленной структуре Управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области будет размещена на сайте ФНС России в разделе «Контакты».