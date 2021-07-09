В текущем году в связи с угрозой распространения на территории Татарского района коронавирусной инфекции (CОVID-2019) сотрудниками полиции Межмуниципального отдела МВД России «Татарский» на постоянной основе осуществляется целенаправленная работа по профилактике и недопущению распространения коронавирусной инфекции.

С этой целью проводятся мероприятия, направленные на пресечение нарушений законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и соблюдения Постановлений Губернатора Новосибирской области.

Одной из профилактических мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции является соблюдение масочного режима:

- при проезде во всех видах общественного транспорта общего пользования;

- на станциях и остановках всех видов транспорта общего пользования;

- при посещении: аптек и аптечных пунктов, помещений специализированных объектов розничной торговли, других организаций и индивидуальных предпринимателей, связанных с обслуживанием населения; территориальных органов федеральных органов государственной власти, иных государственных органов Российской Федерации, органов государственной власти Новосибирской области, иных государственных органов Новосибирской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области; зданий автовокзалов, железнодорожных вокзалов и иных общественных мест.

За период с начала года по 5 июля 2021 г. в Татарском районе привлечено к административной ответственности за несоблюдение масочного режима 300 правонарушителей.