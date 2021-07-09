В связи с многочисленными обращениями жителей Татарска по вопросу планового отключения водоснабжения на территории города сроком на три дня, администрация города Татарска Новосибирской области разъясняет, что из-за скачка напряжения вышли из строя три насосных станции. Подача воды временно осуществляется семью скважинами. Ведутся экстренные работы по устранению аварии. Все необходимые материалы и запасные части в наличие в МУП «Водоканал» имеются. Подача воды будет возобновлена в течение текущего дня (9 июля).