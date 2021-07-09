Глава города Татарска А.В.Сиволапенко, в связи с увеличением роста заболеваемости коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории города, обратился к руководителям организаций и учреждений.

«Уважаемые руководители! Администрация города считает необходимым провести в коллективах разъяснительную работу и рекомендовать работникам вашего предприятия пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Только создав коллективный иммунитет, мы сможем противостоять коронавирусной инфекции и обеспечить стабильную работу ваших предприятий без введения дополнительных ограничений.

Администрация города Татарска просит обратить внимание руководителей предприятий на соблюдение мероприятий, направленных на «разрыв» механизма передачи инфекции, а именно:

- соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены – ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей (на объектах торговли и общественного питания);

- усиление режима текущей дезинфекции, в том числе в местах массового пребывания людей.

В целях нераспространения коронавирусной инфекции, убедительно просим вас соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора. Надеюсь на ваше понимание текущей ситуации» - говорится в обращении.

Администрация города рекомендовала руководителям провести вакцинацию работников организаций первым компонентом вакцины в срок до 15 июля 2021 г.

Для удобства работающего населения Татарская центральная районная больница им. 70-летия Новосибирской области осуществляет выездную вакцинацию непосредственно на предприятии. Для этого необходимо согласие на вакцинацию не менее пяти сотрудников. Заявку можно сделать по телефону: 20-115.