Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы просит помощи в ремонте или покупке духового встраиваемого шкафа для выпечки просфор.

Как объяснил настоятель храма отец Александр Соловьев, старый шкаф сломался, а на новый средств нет. «Объехали весь Татарск – никто не берет в ремонт», – пояснил батюшка. – Возможно, кто-то поможет отремонтировать? Или придется объявить сбор средств».

Отметим, что духовой шкаф для выпечки просфор – это необходимая вещь для совершения Богослужения.

Телефон храма 2-20-51

Способы пожертвования храму:

Перечислить любую сумму по банковским реквизитам:

ИНН 5414102126 КПП 541401001

Р.сч. № 40703810844250100037

СИБИРСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ г.НОВОСИБИРСК

Кор.сч. №30101810500000000641

БИК 045004641

2. Перечислить любую сумму на карту Сбербанка 4279 4400 1175 6123

3. Перечислить любую сумму через сайт прихода храма http://prihodtatarsk.ru/ , используя поле «Пожертвование на нужды храма и работу сайта» в левой верхней части сайта. По-умолчанию указана сумма в 500 рублей, но имеется возможность изменить её и указать свою. Также необходимо указать один из источников перевода денег: Юmoney, банковская карта или счет мобильного телефона.

4. Совершить пожертвование непосредственно в церковной лавке храма.