С 11 по 13 июня в Татарском районе пройдет юбилейный 10-й межрегиональный конкурс гармонистов «Играй, гармонь!»

Конкурс в Татарском районе проходит с 1994 г. Он собирает лучших гармонистов Новосибирской области и соседних регионов, чтобы посоревноваться в виртуозной игре на самом любимом народном инструменте, обменяться опытом, показать свое мастерство и порадовать зрителей самобытными номерами. Жюри первых конкурсов возглавлял Геннадий Заволокин, затем председателем жюри долгие годы был его брат Александр Заволокин. Теперь судейскую команду возглавляет музыкант, исполнитель, руководитель ансамбля «Вечерка» Антон Александрович Заволокин.

В 2021 г. 10-му юбилейному конкурсу гармонистов в городе Татарске присвоен статус межрегионального.

Программа





11 июня

15.30 – 17.30 – конкурсная программа 2-го тура, РДК «Родина».

18.00 – «Островок памяти братьев Заволокиных» у памятника Геннадию Заволокину.

19.00 – торжественное открытие 10-го межрегионального конкурса гармонистов.





12 июня

10.00 – 13.00 – конкурсная программа 2-го тура, РДК «Родина».

14.00 – 17.00 – конкурсная программа 3-го тура, РДК «Родина».

17.00 – 19.00 – островки «Играй, гармонь! Звени частушка!» на площадке и в сквере у РДК «Родина» и в микрорайонах города.

20.00 – выездные концерты участников в селах Татарского района.





13 июня

12.00 – торжественное закрытие конкурса, РДК «Родина».

На протяжении фестиваля в РДК будет открыта выставка музыкальных инструментов.