В связи с проведением профилактических работ по подготовке к отопительному сезону 2021-2022г.г. теплоснабжающими организациями ООО «Татарская тепловая компания, ООО «ТатарскТеплоСбыт» будет производиться остановка котельных согласно графика. Абоненты, подключенные к котельным в данный период, не будут получать услуги по горячему водоснабжению.

Котельные №12, 16, 17, 28 - с 14 по 27 июня;

Котельные №20, 31 - со 2 по 15 августа;

Котельная №1 - с 29 июня по 13 июля;

Котельные №3, 6 с 30 июня по 14 июля;

ТКУ-500 (ул. Интернациональная) - с 3 по 17 августа;

Котельные №7, 11 - с 4 по 18 августа;

Котельная №21 - с 5 по 19 августа.